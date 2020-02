Une victoire « à la française » pour le Real

En Espagne, le Real Madrid s’est imposé hier dans le derby face à l’Atlético, grâce à un but de Karim Benzema. « Oh là là », s’exclame le journal As, selon qui la Casa Blanca a vaincu « à la française », avec les changements de Zinédine Zidane d’abord, avec la passe décisive de Ferland Mendy ensuite, et avec la réalisation de Benzegol pour finir. Après cette victoire au forceps face aux Colchoneros, les Merengues sont aussi en couverture de Marca qui a vu hier un leader aux nerfs d’acier. Car le Real a creusé son avance face au Barça : 6 points d’écart avec les Blaugranas qui jouent ce dimanche contre Levante. Et d’après Mundo Deportivo, il faudra « gagner ou gagner » !

Plusieurs joueurs dans le viseur de Guardiola

Du côté de l’Angleterre, Manchester City fait la Une du Daily Star ce dimanche. Selon le journal, qui n’est pas le tabloïd le plus sérieux de Grande-Bretagne, il va y avoir de gros changements dans l’effectif des Citizens à la fin de la saison. Toujours d’après le Daily Star, Pep Guardiola a prévenu ses joueurs, un sacré ménage se prépare pour cet été. Leurs performances seront jugées par le technicien espagnol, qui décidera à l’issue de l’exercice de Premier League qui restera à Manchester, et qui devra partir. Ils sont plusieurs à être visés par le technicien : John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sané, ou encore Gabriel Jesus.

22 points d’avance après 25 journées de Premier League

On reste de l’autre côté de la Manche avec Liverpool qui continue d’impressionner tout le monde. Les Reds de Klopp ont encore gagné, et avec la manière. Victoire 4-0 face à une équipe de Southampton qui n’a pas démérité, avec notamment un doublé du buteur vedette, Mohamed Salah. Et le Daily Express se demande si ça n’est pas le moment de « Salah-brer ». Même son de cloche en Une du Daily Mail, d’après qui, tout pointe du doigt le titre des Liverpool. Il est vrai que le titre des Reds semble d’ores et déjà acquis, les pensionnaires d’Anfield ayant 22 points d’avance sur Manchester City, qui joue ce dimanche contre Tottenham.