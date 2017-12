MU refuse les caméras de City

Si Manchester City s’est incliné en Ligue des Champions hier soir face au Chakhtior Donetsk (2-1), ce n’est pas la meilleure manière de préparer le derby de dimanche. En effet, Manchester City se déplacera ce week-end sur la pelouse de Manchester United, à Old Trafford. Et les Red Devils ont déjà lancé les hostilités, en refusant l’accès aux caméras du club rival dans leur enceinte, d’après les informations du Times. L’équipe de Pep Guardiola est suivie depuis le début de la saison par une équipe de caméramen dans le cadre d’un documentaire pour Amazon. Mais pour ce derby sous hautes tensions, il n’y aura, a priori, pas d’images.

Lionel Messi se confie

À la Une de Sport, on retrouve Lionel Messi qui a décidé de se confier. Dans un entretien accordé à TyC Sport, il déclare notamment : « j’ai compris que je devais jouer moins » avec le Barça. Toujours concernant le club catalan, il dit : « je comprends que Mascherano veut partir ». Ensuite, la Pulga affiche clairement ses ambitions pour la saison : tout gagner. « Cette année, je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions et le Mondial avec l’Argentine », balance-t-il. D’ailleurs, il ajoute : « si ça ne se passe pas bien en Russie, on doit tous disparaître », assure-t-il. Autant dire que la sélection argentine y va avec de l’ambition cet été, en Russie.

Les possibles successeurs d’Unai Emery

Enfin, le journal L’Équipe, qui parvient à la fois à rendre hommage à Johnny Hallyday avec son titre « rallumer le feu », et qui dévoile une information sur le PSG dans le même temps. En effet, la direction du club parisien préparerait déjà l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Et les successeurs potentiels à Unai Emery seraient, dans l’ordre : Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Diego Simeone, José Mourinho, Luis Enrique, et bien d’autres encore, comme Mauricio Pochettino ou André Villas-Boas.