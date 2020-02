Le marché des transferts hivernal a fermé ses portes ce vendredi et il faudra que les écuries attendent le 11 juin 2020 pour à nouveau avoir la chance de renforcer leur effectif. Si certains comme Bruno Fernandes (25 ans), Christian Eriksen (27 ans) ou encore Krzysztof Piątek (24 ans) ont pu être transférés à leurs souhaits, d’autres vont trouver le temps plus long. On pense notamment à l’international français, Olivier Giroud (33 ans). L’ancien Gunner cherchait à rebondir après une moitié de saison à cirer le banc de Chelsea. Cette saison, il a joué moins de 200 minutes en Premier League, soit à peine plus de 3 matchs entiers. En manque de temps de jeu, il voulait changer d’air et de nombreux clubs ont essayé de se l’offrir. L’Inter, la Lazio ou encore le Barça étaient pourtant très intéressés. Aucun n’aura finalement trouvé d’accord avec les Blues, même si les deux écuries italiennes avaient trouvé un terrain d’entente avec le joueur. Giroud pourrait payer sa situation en club et rater l’Euro.

Edinson Cavani (32 ans) risque lui aussi de se morfondre sur le banc des remplaçants lors de ses six derniers mois de contrat avec le PSG. « El Matador » était très proche de rejoindre l’Atlético de Madrid mais les dirigeants du club francilien n’ont jamais accepté leurs propositions. Résultat, l’avant-centre uruguayen terminera la saison dans la capitale française en tant que remplaçant. Toujours en Ligue 1, Islam Slimani (31 ans) voulait déjà quitter la Principauté et l’AS Monaco. Malgré une grande première partie de saison (7 buts, 7 passes décisives en Ligue 1), l’arrivée du nouveau coach espagnol Robert Moreno lui a coûté sa place de titulaire aux côtés de Wissam Ben Yedder. Plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa, ont suivi de près la piste menant à l’international algérien, dont une offre a été repoussée par Monaco.

Les frenchies à la peine sur ce mercato hivernal

Souvent à la peine cette saison avec l’Atlético, Thomas Lemar (24 ans) était lui aussi annoncé sur le départ. L’ancien Monégasque était même placé sur le marché par les Colchoneros, qui espéraient en obtenir quelques millions, afin de rentabiliser les 70 millions d’euros investis en juin 2018. Mais l’international français a refusé plusieurs projets comme celui de l’Olympique Lyonnais, du Bayern, d’Arsenal ou de Tottenham, préférant rester à Madrid pour enfin s’imposer sous les ordres de Diego Simeone. Quant à Layvin Kurzawa, il ne sera plus lié au PSG en juin prochain. Plusieurs écuries anglaises souhaitaient le transférer dès cet hiver, dont Arsenal et la Juventus, en Italie, qui semblaient très intéressés.

Un échange contre Mattia De Sciglio était même très proche de se réaliser, mais l’opération a capoté et les deux latéraux resteront finalement dans leur équipe respective. Enfin, Paul Pogba est également resté au sein de son club, Manchester United. Très souvent blessé, il n’a pas beaucoup joué avec les Red Devils depuis l’été dernier. Si les tabloïds anglais lui donnent des envies d’ailleurs depuis longtemps, « La Pioche » a été bloquée par les Mancuniens, qui ne voulaient pas s’en séparer durant l’hiver. Le joueur, lui, est toujours en convalescence, et se tourne sûrement vers cet été, où il obtiendra peut-être enfin son départ de Manchester.