Zidane bientôt sur le banc des Blues ?

C’est le tabloïd anglais The Sun qui révèle ces informations sur Zinedine Zidane. Selon le journal, il viserait le poste d’entraîneur de Chelsea ! Oui mais pas à n’importe quelles conditions. Il souhaiterait d’abord garder son meilleur joueur Eden Hazard afin de construire l’équipe autour de lui. Ensuite, Zizou voudrait une grosse enveloppe mercato pour se renforcer. Selon le Sun, Zidane demanderait 200 millions de Livres pour améliorer son effectif soit environ 228 M€, et même plus si des joueurs de Chelsea venaient à être vendus... Enfin, l’ancien coach du Real Madrid aimerait avoir une part prépondérante dans le recrutement des Blues. Reste maintenant à savoir si les dirigeants anglais accepteront ces conditions.

Sarri ne changera pas

Justement du côté de Chelsea l’actuel coach est particulièrement remis en question dans la presse anglaise. Pourtant comme le rapporte le Daily Express, Maurizio Sarri campe sur ses positions. Le technicien italien gardera toujours son style de jeu, en dépit des nombreuses critiques à son égard. Gianfranco Zola, son second, a récemment admis qu’il pouvait y avoir des doutes autour de la tactique de Sarri, qu’il était sous pression avant quatre gros chocs qui se profilent, mais qu’il ne changerait pas pour autant. Une preuve de caractère de la part de Sarri, mais cela sera-t-il payant ? Une première réponse ce soir, avec un premier sacré duel en FA Cup face à Manchester United.

« Merci qui ? Merci Kyky »

Sans surprise, le Paris-Saint-Germain s’est imposé hier soir face à l’AS Saint-Étienne. Un succès de justesse 1-0 grâce à un but magnifique de Kylian Mbappé, encore lui. C’était « juste génial » pour L’Équipe, pour qui le jeune attaquant français « impressionne et fascine toujours plus ». Le Parisien aussi a tenu à saluer sa performance, « Merci qui ? Merci Kyky », écrit le quotidien francilien. En revanche, du côté du Progrès, le sentiment est un peu différent. Pour le journal local, les Verts se sont faits « crucifier ».