« Guardiola est le meilleur entraîneur du monde »

Real Madrid-Manchester City. Ce sera au printemps prochain en 8e de finale de la Ligue des champions. En attendant, le match n’est pas encore dans toutes les têtes, mais dans celles de certains. Les journalistes madrilènes par exemple. Hier en conférence de presse, ils ont interrogé Zinedine Zidane sur l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola. Et le Français n’a pas été avare d’éloges sur l’Espagnol. Il a notamment déclaré : « on a joué très souvent l’un contre l’autre. Je le respectais en tant que joueur et je le respecte comme entraîneur, parce que je crois que c’est le meilleur du monde. Il l’a démontré durant toute sa carrière. » Une très belle déclaration qui fera sûrement plaisir à l’intéressé. On attend donc désormais sa prochaine conférence de presse pour qu’il réponde au champion du monde 98.

La véritable raison du retour d’Arteta à Arsenal

C’est officiel depuis vendredi : Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d’Arsenal. L’Espagnol effectue donc son retour à l’Emirates Stadium lui qui a été joueur des Gunners de 2011 à 2016. Après cela, le milieu de terrain est parti rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, où il a été son premier adjoint. Jusqu’à vendredi. Beaucoup se sont interrogés du choix d’Arteta de prendre en main Arsenal. Le Daily Star tente de répondre ce matin aux questions sur son départ du staff du champion d’Angleterre. Selon son information exclusive, le tabloïd explique que l’Espagnol a décidé de plier bagage au moment où Manchester City n’a pas pu lui promettre que le jour où Pep Guardiola quittera le club, il serait nommé numéro 1 à sa place. Une question d’orgueil donc qui a poussé Arteta en direction d’Arsenal. On l’espère pour le plus grand bonheur des fans du club londonien.

Eriksen refuse Manchester United

Placé sur la liste des transferts par le nouveau coach de Tottenham, José Mourinho, le milieu offensif Christian Eriksen pourrait quitter les Spurs dès cet hiver. Et pour cause, il est en fin de contrat en juin prochain et il ne reste donc que cette période de janvier au club londonien pour ramasser un peu d’argent sur son joueur. Le club du président Levy avait trouvé acheteur si l’on en croit le Daily Mirror du jour. En effet, Manchester United était prêt à mettre 20 millions de livres, soit 23 M€ sur la table pour enrôler Eriksen. Mais un problème de taille s’est posé face aux Mancuniens. Le Danois a tout simplement refusé de rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford. Et ce n’est pas la première fois : Eriksen avait déjà refusé Manchester United l’été dernier quand les Red Devils cherchaient des renforts.