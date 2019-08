Le Community Shield est comme notre Trophée des Champions, il oppose le vainqueur du Championnat à celui qui a remporté la Coupe d’Angleterre. Il y a lieu ce dimanche après-midi et il oppose Manchester City et Liverpool (à suivre en direct sur notre live commenté). Les deux formations s’étaient livrées une lutte acharnée l’année passée pour le titre de champion et si les Citizens ont remporté le championnat, les Reds, eux, sont vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Angleterre.

C’est donc l’occasion de redémarrer cette saison en Premier League de la plus belle des manières puisque les deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Pep Guardiola ont un goût prononcé pour la victoire et le beau jeu. Ainsi, à Wembley, on devrait voir du beau monde sur la pelouse et surtout, on l’espère du très beau jeu et des buts en cascade comme sait si bien nous offrir les écuries anglaises.

Classique à Liverpool

Côté Manchester City, on devrait retrouver un 4-3-3. Bravo occupera le poste de dernier rempart et sera supplée dans sa tâche par quatre hommes : Walker, Stones, Garcia et Zinchenko. Devant eux, trois hommes pour engager la bataille du milieu : David Silva, le capitaine, Kevin De Bruyne et enfin Rodri, la nouvelle recrue des Skyblues. Devant, trois hommes à nouveau : Raheem Sterling, Leroy Sané, en instance de départ vers le Bayern Munich, et Bernardo Silva.

Du côté des Reds, on aura aussi du grand classique. Alisson Becker gardera les buts et devant lui quatre éléments. Alexander-Arnold et Robertson seront sur les côtés tandis que l’axe central devrait être composé de Van Dijk et Gomez. Au milieu, Henderson et Milner seront accompagnés de Fabinho, l’ancien Monégasque. Enfin devant, Firmino et Salah sont bien là. Ils verront à leurs côtés le Suisse Shaqiri, qui remplace un Mané toujours en repos après sa Coupe d’Afrique des Nations.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10