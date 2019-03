Rashford ne veut pas être une doublure au Barça

Antoine Griezmann, Luka Jovic ou Marcus Rashford : qui signera au FC Barcelone cet été ? Alors que les Blaugranas auraient fermé la porte au champion du monde français, ce serait au buteur anglais de possiblement dire non aux avances du club blaugrana, selon le Daily Express. En effet, le tabloïd explique que les Catalans cherchent pour la saison prochaine une doublure à Luis Suarez, qui à 32 ans ne peut plus enchaîner tous les matches. Mais ce rôle qui devrait durer une à deux saisons pourrait ne pas du tout convenir à Rashford. Titulaire à Manchester United, il se contenterait des matches moins importants en Catalogne. C’est pourquoi il pourrait refuser les avances des Barcelonais. Et c’est bien Luka Jovic qui tient la corde pour intégrer l’effectif du Barça cet été. Il pourrait mieux accepter ce rôle.

Kai Havertz, c’est 100 M€ (voire plus)

Éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des champions par Liverpool (0-0, 1-3), le Bayern Munich compte bien redorer son blason sur le mercato en frappant un ou plusieurs grands coups. Deux champions du monde vont vraisemblablement rejoindre l’effectif munichois à savoir Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Mais sur le plan offensif aussi, les Bavarois veulent frapper fort, eux qui doivent remplacer Arjen Robben et Franck Ribéry, en fin de contrat. Selon Sport Bild, une des priorités des dirigeants serait Kai Havertz, le milieu offensif de 19 ans du Bayer Leverkusen. Mais problème pour le Bayern, le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie réclamerait pas moins de 100 millions d’euros pour son joyau, à en croire le magazine. Les Munichois vont-ils tout de même se laisser tenter ?

Umtiti sacrifié pour De Ligt ?

« De Ligt, tout proche. » Voilà le titre de ce matin du quotidien Sport qui explique qu’après une rencontre entre le joueur et le FC Barcelone à Amsterdam, tout semble quasiment bouclé. Le défenseur central est d’accord et le prix du transfert ne sera pas un problème pour les Blaugranas. Le hic pourrait venir de l’après-transfert. Quand le Barça va se rendre compte de la richesse de son effectif à ce poste. Et c’est pourquoi certains devraient en faire les frais. Jeison Murillo va retourner à Valence après son prêt et Thomas Vermaelen est en fin de contrat. Mais un autre joueur du secteur pourrait partir : il s’agit du champion du monde Samuel Umtiti. L’ancien Lyonnais a la cote en Europe et selon Mundo Deportivo, le Barça pourrait s’en servir pour le vendre. Manchester United serait intéressé. Mais encore une fois cela dépend d’une chose : l’arrivée en Catalogne de Matthijs de Ligt.