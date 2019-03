Après avoir mis le grappin sur Frenkie de Jong, le FC Barcelone n’est pas rassasié et aimerait accueillir un autre talent néerlandais de l’Ajax Amsterdam. Loin d’être un secret de polichinelle, l’intérêt des Catalans pour le défenseur central Matthijs de Ligt se veut de plus en plus concret. Problème ? Les Catalans disposent dans leurs rangs de six joueurs à ce poste. Si Jeison Murillo n’est que prêté et que Thomas Vermaelen arrive en fin de contrat, la situation est plus complexe pour les autres éléments que sont Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jean-Clair Todibo et Samuel Umtiti.

Si les deux premiers devraient rester, Sport a expliqué que Jean-Clair Todibo pourrait servir de monnaie d’échange dans l’arrivée de Matthijs de Ligt en Catalogne. Mais alors quid du dernier cité ? D’après le Daily Mail, il pourrait être également utilisé en tant que monnaie d’échange dans un éventuel transfert du Néerlandais. Manchester United serait d’ailleurs en pole position dans ce dossier.