Firmino met fin au débat

Liverpool a coupé court à tout débat lors du "Boxing Day". En s’imposant 4-0 sur la pelouse de son dauphin Leicester City, les Reds comptent désormais 13 points d’avance et font plus que jamais cavaliers seuls en tête de la Premier League. Et même si ce n’est que la moitié de la saison, il y a de quoi être tranquille... À la Une des tabloïds, c’est la performance de Roberto Firmino qui fait les gros titres. L’attaquant brésilien a ouvert la marque, puis a inscrit un doublé pour mettre ses coéquipiers sur des bons rails.

Guardiola pense à l’après Agüero...

On reste en Angleterre avec cette touchante déclaration de Pep Guardiola pour son buteur Sergio Agüero : « [remplacer Agüero] sera l’une de mes tâches les plus difficiles. Sergio est irremplaçable à Manchester City. Nous avons un autre attaquant incroyable, Gabriel [Jesus] et peut-être qu’un autre viendra quand Sergio partira, mais il est irremplaçable », a-t-il insisté. C’est une véritable déclaration d’amour, qui apparaît là aussi comme un brise cœur, puisque cela laisse clairement entendre que l’Argentin pourrait bientôt quitter le club...

Sarri veut choper Paredes

Selon le quotidien italien le Corriere dello Sport, l’entraîneur de la Vieille Dame, Maurizio Sarri, voudrait absolument recruter le Parisien Leandro Paredes cet hiver. Le technicien de la Juventus rêvait déjà de lui à Chelsea, mais il était déclaré intransférable par le Zenit Saint-Pétersbourg, à l’époque. Le Paris Saint-Germain est ouvert à un échange avec Emre Can. À suivre...