Un retour d’Higuain, Dybala et Pjanic intouchables

En Italie, la Juventus et son futur entraîneur font les gros titres des médias. Ce samedi, la Gazzetta dello sport parle encore de Maurizio Sarri. Le technicien italien aurait déjà tout planifié en cas d’arrivée du côté de Turin. Dybala et Pjanic resteraient à la Juve et deviendraient même intouchables. Mais surtout Sarri pourrait ramener dans ses valises un joueur bien connu par la Vieille Dame : Gonzalo Higuain. Des choix forts, qui tranchent totalement avec ceux du précédent entraîneur. C’est justement ce que remarque le Corriere dello sport. « La Juve anti-Allegri est née », titre le journal transalpin. Une équipe dont Rugani et Bernadeschi seront des hommes clés précise le Corriere.

Lampard pour prendre la suite de Sarri

Et si Maurizio Sarri part de Chelsea, il faudra trouver un remplaçant sur le banc des Blues. Et d’après le Sun un candidat se démarque particulièrement, Franck Lampard. Ce dernier est la cible principale du board londonien, selon le tabloïd. La Juve va faire une offre en bonne et due forme après la finale d’Europa League, explique The Sun, le club italien devra payer 5 millions de livres pour libérer Sarri de son contrat avec Chelsea, soit un peu moins de 6M€.

Une nouvelle offensive du Real à venir

Toujours en Angleterre, un autre membre du club de Chelsea fait les gros titres.

Eden Hazard aussi devrait faire ses valises cet été, en direction du Real Madrid, rien de nouveau jusque là. Mais ce dernier serait relativement pressé que son départ en Espagne soit acté. Le plus vite sera le mieux pour l’international belge, qui a même fixé une deadline à ses dirigeants. Selon le Daily Express, il aurait demandé à Chelsea d’accepter son transfert au Real avant le 4 juin, lorsqu’il rejoindra les Diables Rouges pour le dernier rassemblement de la saison. Le Real aurait déjà fait une offre aux Blues d’environ 97M€, mais les Madrilènes devraient refaire une offre plus importante après la finale d’Europa League. Chelsea demanderait un chèque d’un peu moins de 130M€.