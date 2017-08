À Barcelone, Neymar est déjà oublié

Neymar arrive à paris, c’est ce qui fait la Une partout aujourd’hui dans toute l’Europe. Dans Marca, on souligne le fait que c’est « le transfert le plus cher de l’histoire du football ». Le prix du transfert, de la clause libératoire, 222 millions d’euros, fait d’ailleurs beaucoup jaser. En Espagne, le journal As titre « paye et part », puisque c’est Neymar qui va payer sa propre clause. Le journal Sport fait ses adieux à sa manière avec un au revoir et « à jamais »... De son côté, le quotidien catalan L’Esportiu, qui d’habitude ne parle que la langue locale, cette fois-ci s’exprime en français avec ce titre « bon vent ». Mais l’illustration est encore plus parlante, on y voit un jeune garçon portant le maillot de Neymar qui passe devant un panneau publicitaire où le Brésilien est déjà complètement oublié, effacé.

650 millions d’euros ?

En Angleterre, il n’y a pas de place à d’autres débats. Le prix, c’est tout ce qui compte. Les sommes folles sont affichées sur les Unes directement, en titre. Le Daily Express évoque le prix de la clause, 222M€, quand le Times ajoute les taxes, les bonus et le salaire sur 5 ans, ce qui nous donne un total de 465 millions d’euros environ. Mais le tabloïd qui va le plus loin c’est le Mirror qui parle de 576M£, soit presque 650 millions d’euros, ce qui serait le coût global de l’opération. En France, le journal Libération n’a pas choisi son titre pour rien : « Cash Cash », avec en illustration Neymar qui cache la tête dans son maillot. En Belgique, pour le quotidien Le Soir c’est « le casse du siècle ».

L’effet domino...

En Italie, la Gazzetta dello sport parle de la « Bombe N », autrement dit, la Bombe Neymar, qui, selon le quotidien sportif italien, va créer un effet domino sur le mercato. Le journal transalpin affiche, autour de Neymar, les têtes de Mbappé, Coutinho, Sanchez, Dybala, Di Maria, Griezmann et Mahrez, qui pourraient eux aussi changer de club et faire parler d’eux dans les jours à venir. Justement, ça commence déjà... « Adios Neymar et Hola Coutinho et Dembélé » titre Mundo Deportivo ce jeudi matin. Ce sont les deux pistes les plus chaudes pour remplacer Neymar au FC Barcelone. Le Sun ajoute même le nom de Eden Hazard qui serait donc également sur les tablettes des dirigeants blaugrana.