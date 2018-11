À 20 ans, Hachim Mastour a déjà vécu plusieurs vies. Il y a quelques années, la planète football craquait devant le Marocain, présenté comme le futur grand talent de l’AC Milan Du talent, le jeune homme âgé de 16 ans à l’époque n’en manquait certainement pas. Mais malgré ses qualités naturelles, il n’a pas réussi à percer au plus haut niveau avec les Rossoneri. Pour l’aider à prendre son envol, les Lombards l’ont prêté à Malaga en 2015-16 (1 match) puis au PEC Zwolle en 2016-17 (6 matches). Là encore, Mastour n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. De retour à Milan la saison dernière, il n’a joué que trois matches avec les jeunes. Entraîneur de l’équipe fanion, Gennaro Gattuso l’avait d’ailleurs repris de volée. « Je lui ai beaucoup parlé et je l’ai même menacé (rires). Il est plus fameux pour ses vidéos que pour son football ! Il n’en fait plus maintenant... Sinon, je lui ai dit que je lui casserai les dents... Je taquine ». Mais cela n’a pas eu vraiment d’effet.

Cet été, le natif de Reggio Emilia a tourné une page importante de sa carrière et de sa vie. En fin de contrat, le milieu né en 98 n’a pas été retenu par l’AC Milan, sans doute lassé d’attendre son éclosion. Une image de talent gâché qui demeure après son départ comme nous l’a expliqué Valentin Pauluzzi, journaliste spécialiste du foot italien pour L’Équipe et France Football. « Hachim Mastour n’a pas laissé de trace à Milan. Il a disparu. Tout le monde a vite compris qu’on en avait fait des tonnes sur lui. Disons qu’on a encore parlé de lui l’an passé parce qu’il était dans le groupe pro du Milan. Je me souviens que Gattuso avait été questionné sur lui et qu’il avait expliqué qu’il essayait de le pousser pour qu’il fasse quelque chose. Il avait été convoqué à Rome avec tout le groupe pour un match de Coupe d’Italie. Ce n’était pas un mauvais bougre. Il n’a pas fait de polémique. Il ne jouait pas mais il s’en accommodait. Ce qu’il reste de lui ici, c’est qu’il n’était pas pris au sérieux ».

Repartir de zéro et sans pression en Grèce

Bien décidé à repartir de zéro, Hachim Mastour a rejoint le club du PAS Lamia en Grèce le 5 août dernier. Un nouveau départ pour le poulain de Mino Raiola. Un pari pour son club. Le Lion de l’Atlas (1 sélection) prend ses marques petit à petit comme nous l’a avoué Martial Debeaux, spécialiste du foot grec pour Footballski. « Pour l’instant, son adaptation se fait en douceur. Mastour n’est pas titulaire. Donc il gratte du temps de jeu ici et là, souvent en entrant aux alentours de l’heure de jeu. Ça lui fait trois apparitions en Superleague (0 but, 62 minutes jouées au total, ndlr). Il n’a jamais joué plus de 30 minutes. Mais ce qu’il montre est pas mal. Il fait quelques différences, il a notamment obtenu un penalty face à l’OFI Crète. Il en a manqué un contre Panaetolikos ». Un club avec moins d’exposition qui peut lui permettre d’exploiter tout son potentiel. « La seule pression qu’il peut avoir, c’est celle de la relégation. Mais au moins, il n’est pas trop exposé médiatiquement et ça lui laisse le temps de se faire une place. Il est dans un petit club, donc ça le responsabilise et ça doit aussi lui faire prendre conscience de la réalité ».

Une remise en question nécessaire pour espérer se relancer et pourquoi pas enfin voir le grand Mastour exploser. « Je pense qu’il est à des années-lumière de ce qu’il a connu au Milan », déclare le spécialiste du foot grec. « Mais son coach peut l’aider à passer un cap. Sur le peu qu’on a vu, techniquement il est facile. On peut toujours se tromper mais je pense que petit à petit, il finira par devenir titulaire. La Grèce est un championnat où tout va très vite. Quelques bons mois et un gros peut vous faire signer. J’imagine que c’est le deal qu’il s’est fixé, et que Lamia espère aussi. Par contre, il n’a aucun passe-droit. Il est bien encadré, le club a mis un beau salaire sur lui, donc personne ne veut qu’il échoue et à la moindre incartade, son contrat est résilié. Pour l’instant, il ne fait pas de vague, tout se passe bien. Le soufflé est vite retombé et il est un joueur comme un autre ». Une chose qui tient particulièrement à cœur d’un Hachim Mastour trop rapidement placé sous le feu des projecteurs.