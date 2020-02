Le Clásico enflamme déjà l’Espagne

En Espagne, le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone est déjà dans toutes les têtes ! Et ce match sera sans filet pour les Merengues titre Marca. En effet, la défaite face à Manchester City en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-2) peut laisser des traces chez les Madrilènes. Pour le journal pro-Madrid, l’équipe de Zinédine Zidane joue sa saison dimanche, rien que ça !

Les clubs portugais rayés des compétitions européennes

Au Portugal, les déboires des clubs locaux en Europa League font la Une des médias ! Pour Record, ce zéro pointé en Coupe d’Europe est un véritable désastre. Le Sporting a été battu par Basaksehir, tout comme Porto balayé par le Bayer Leverkusen et Benfica qui a concédé le nul contre le Shakhtar ! Même chose en Une de A Bola où les clubs portugais sont des petits au niveau européen. Les prestations des trois équipes engagées en Europa League ne passent pas au Portugal.

La Juventus dans la tourmente après la défaite à Lyon

En Italie, la défaite de la Juventus contre l’OL, mercredi, ne passe pas ! Et cela pourrait avoir des conséquences sur la suite de la saison. En effet pour Tuttosport, la Juve est une poudrière ! La prestation décevante à Lyon a fait enrager le club et a mis en évidence les critiques émises sur l’équipe notamment par Cristiano Ronaldo & Leonardo Bonucci après la rencontre. Et forcément, c’est Maurizio Sarri qui pourrait en faire les frais. Pour la Gazzetta dello Sport, le technicien italien est en danger et il n’aura pas le droit à l’erreur face à l’Inter, dimanche dans le choc de la 26e journée de Serie A.