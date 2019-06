Pogba se rapproche de Turin

Manchester United, Juventus Turin ou Real Madrid ? C’est le choix qui semblait face à Paul Pogba ces dernières semaines pour la saison prochaine. Si l’on en croit le journal As du jour, le champion du monde a fait son choix et se dirige plutôt vers la l’Italie et son ancien club de Turin. Le média est même affirmatif : Pogba se rapproche de la Juve et s’éloigne donc inexorablement du Real Madrid. Pourtant, les Madrilènes en avaient fait leur priorité après que Zinédine Zidane ait demandé de le recruter cet été. Mais La Pioche souhaite finalement retourner à la Juve. En tout cas, c’est désormais aux Italiens de jouer afin de convaincre Manchester United de le lâcher. Ce qui ne sera sans doute pas simple.

Donnarumma, c’est 50 M€

Alors que le Milan AC a été épinglé par le fair-play financier et exclut de la prochaine Ligue Europa, le club lombard doit trouver de l’argent afin de renflouer ses caisses. Et les liquidités pourraient se trouver dans le transfert de Gianluigi Donnarumma. En effet, depuis quelques semaines on parle beaucoup d’une arrivée de l’Italien au Paris Saint-Germain. Certains médias évoquant même un échange avec le champion du monde Alphonse Aréola. Mais selon Tuttosport, les Lombards ont vraiment besoin d’argent et auraient fixé le prix de leur gardien, à 50 millions d’euros. Le quotidien se permet même d’écrire « seulement 50 millions d’euros. » Désormais, le PSG sait à quoi s’attendre concernant Donnarumma, l’un des plus grands espoirs de la planète foot à ce poste.

Les Suédoises vues comme des « héroïnes »

« Héroïques ! » Voilà comment le quotidien Aftonbladet présente les Suédoises ce matin après leur qualification contre l’Allemagne hier soir en quarts de finale de la Coupe du monde qui se déroule en France. Menée 0-1, la Suède a renversé la vapeur en début de seconde période et n’a plus été rattrapée. En demi-finales, elles affronteront les Pays-Bas, vainqueur de l’Italie 2-0, au Groupama Stadium de Lyon. Le tout pour décrocher une place en finale ce qui serait une première pour les deux nations.

