Cet été à l’Euro, le Portugal aura à cœur de défendre son titre. Et comme c’est habituel ces dernières années, les Lusitaniens pourront compter sur leur star, Cristiano Ronaldo. Vendredi soir, CR7 a encore brillé, avec un joli but. Peut-être anecdotique certes, puisque c’était le Luxembourg en face, mais cette réalisation rapproche encore plus le Portugais des sommets. Les stats sont un peu différentes en fonction des sources, puisque les médias portugais évoquent un total de 699 buts en carrière, alors que les médias espagnols, comme Marca, affirment que la réalisation d’hier a permis à l’ancien madrilène d’atteindre la barre symbolique des 700 buts en carrière.

Le doute viendrait d’un but avec le Real Madrid dont on ne sait pas vraiment s’il a été accordé à l’ancien numéro 7 merengue. Le journal espagnol présente les statistiques suivantes : 700 réalisations en 973 rencontres au total. 451 réalisations en 438 apparitions avec la tunique du Real Madrid, 118 buts en 292 matchs avec Manchester United, 32 pions en 51 rencontres avec la Juventus, alors qu’il a fait trembler les filets à 5 reprises en 31 matchs avec le Sporting. Enfin, 94 buts en 161 rencontres avec la sélection lusitanienne. Quoi qu’il en soit, ses statistiques en sélection sont elles bien confirmées. Avec son but vendredi, Cristiano Ronaldo n’est plus qu’à 15 réalisations du record de buts en sélection nationale, qui appartient à l’Iranien Ali Daei (109 buts au total).

Atteindre ce record, ce qui semble jouable sur le papier, lui permettrait d’entrer encore un peu plus dans l’histoire. Autre statistique intéressante publiée par le journal Marca, environ 25% de ses buts ont été inscrits dans le dernier quart d’heure des rencontres, signe qu’il est bel et bien un joueur clutch, décisif dans les moments importants. Ses rivaux préférés, en club, sont Séville (27 buts) et l’Atlético (25 buts), alors qu’il a marqué à 18 reprises face au Barça. En sélection, il est la bête noire de la Suède, la Lettonie, Andorre et l’Arménie, avec 5 buts face à chacune de ses sélections. Son 700e but, s’il n’a pas été inscrit hier soir, tombera dans les prochaines semaines. Mais une question se pose maintenant : parviendra-t-il à atteindre Ali Daei ?

