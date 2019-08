C’est l’heure du Trophée des Champions, match qui inaugure traditionnellement la saison en France. On prend la direction de la Chine et de Shenzhen pour les compositions probables de cette rencontre PSG-Stade Rennais. Ce match aura une petite saveur de revanche puisqu’en avril dernier, les Bretons avaient privé les champions de France en titre d’une cinquième victoire de suite (2-2, 6-5 t.a.b.) en Coupe de France. Le début d’une intersaison des plus agitées pour les Parisiens car en plus de la défaite et de l’altercation entre Neymar et un supporter, pas mal de tensions en interne ont été révélées suite à cette contre-performance.

Le Paris Saint-Germain a donc besoin de relever la tête et de remettre les pendules à l’heure au moment de débuter la saison. Dans sa composition, Thomas Tuchel a décidé d’aligner Areola. Le gardien a les faveurs de son entraîneur au détriment de Trapp. Le club de la capitale devrait se présenter en 4-3-3 avec la défense aperçue à la fin de la préparation. Meunier et Bernat occuperont les couloirs quand la paire Kehrer-Diallo, même si elle est loin d’avoir rassuré, est bien partie pour débuter le match.

Marquinhos au milieu ?

Au milieu, Herrera et Verratti devraient être associés et pour les accompagner, c’est Marquinhos qui part favori. Avec un Gana Gueye encore en vacances, le Brésilien pourrait bien remplir à nouveau le rôle qu’il a tenu à de nombreuses reprises la saison passée. Enfin devant, Mbappé et Sarabia vont accompagner un Cavani jugé suffisamment juste pour commencer. Revenu tout juste de la Copa America, Di Maria est considéré comme trop court physiquement. En face, le Stade Rennais devrait se présenter en 4-2-3-1.

Toujours présent au club, Koubek débutera dans les buts. Devant lui, une défense à quatre composée du jeune Boey, du capitaine Da Silva, de Nyamsi et de Maouassa pourrait commencer. Le grand espoir Camavinga devrait faire équipe avec Grenier au milieu alors que Bourigeaud, Tait et Léa-Siliki auront pour mission d’épauler Hunou. Ce dernier profite des vacances de M’Baye Niang pour prendre la place de l’attaquant de pointe. Cela sera-t-il suffisant ? Réponse à partir de 13h30 sur notre live.

