La Premier League fixe une date butoir

En Angleterre, les clubs de Premier League vont se réunir demain pour décider de la fin de la saison. Et ils veulent à tout prix terminer le 30 juin prochain sinon ce sera le chaos estime The Times. L’échéance est en tête de l’ordre du jour de la réunion de demain, car ils craignent que l’extension de la saison en cours ne conduise à un champ de mines. Le compte à rebours est donc lancé. Une information qui fait aussi la Une du Daily Express qui estime pour sa part que si l’exercice en cours va au delà du 30 juin cela sera compliqué avec les fins de contrat. Même chose en Une du Mirror où les clubs veulent que la campagne soit écourtée s’ils ne peuvent pas jouer tous leurs matches d’ici le 30 juin pour mettre fin au chaos de l’été. La réunion entre les clubs de Premier League ne va pas manquer de faire réagir outre-Manche mais les principaux acteurs veulent à tout prix terminer la saison le plus rapidement possible.

Lautaro Martinez déclare sa flamme à l’Inter mais...

En Italie, c’est du mercato qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport. Et évidement c’est le dossier Lautaro Martinez qui fait les gros titres. L’Argentin déclare sa flamme à l’Inter mais ses agents négocient avec le Barça. Car ce ne sera pas simple de résister aux Catalans titre le journal au papier rose. Annoncé comme une recrue prioritaire du FC Barcelone, l’été prochain, l’Argentin aura du mal à résister aux sirènes des Blaugranas. En Une de Tuttosport, c’est l’avenir d’une jeune pépite qui est au centre de l’attention. En effet, le président de Brescia scelle l’avenir de Sandro Tonali et souhaite que le jeune prodige reste en Serie A. Massimo Cellino explique qu’il aimerait le vendre à la Roma ou au Napoli mais il sait que les paradigmes économiques ne le permettront pas. Alors, il ne reste que l’Inter et la Juve qui devront s’arracher le milieu de terrain.

Mario Balotelli pourrait rebondir en Turquie

En Turquie, c’est un nom bien connu de la Ligue 1 qui fait la Une de Fotomac. Et c’est Mario Balotelli qui pourrait rebondir en Süper Lig à Galatasaray. L’Italien aurait dit « oui » au club stambouliote pour la saison prochaine. Alors que Radamel Falcao pourrait ne pas rester sur les rives du Bosphore, le club voudrait le remplacer par une autre star mondiale et Balotelli semble être le remplaçant idéal. L’Italien serait prêt à accepter un salaire d’1,5 M€ par an mais fixe une seule exigence, qu’il n’y ait pas de racisme dans les stades explique le journal ! Alors que Brescia est actuellement dernier de Serie A, Galatasaray lui offre une belle porte de sortie. Affaire à suivre donc.