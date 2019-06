Avant de passer les épreuves du bac scientifique, Will-Césaire Matimbou a fait un détour par Paris et les locaux de Foot Mercato. Pour quelques jours encore, le gardien de but né en 2000 est un joueur du Paris Saint-Germain. À l’issue de sa deuxième saison chez les U19, sous les ordres de Thiago Motta, le joueur repéré en U13 au FC Cergy-Pontoise volera de ses propres ailes, « libéré » comme sept autres joueurs du centre de formation parisien. Après une saison noire, qui aura vu le PSG U19 flirter avec la relégation, la faute à une équipe dans laquelle l’individualisme était poussé à l’extrême, l’arrivée sur le banc de Thiago Motta, ex-taulier du milieu de terrain du PSG, a changé la donne, pour Will - et pour le club.

Cette saison, troisième dans la hiérarchie des gardiens, on prédit à Will qu’il ne jouera pas. En concurrence avec un contrat pro, Garissone Innocent (2021), et un contrat stagiaire pro, Pierre Ouvry (2020), le double champion de France U17 parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu. Bien que sous convention - contrat non-rémunéré - il profite de l’arrivée de Thiago Motta à la tête de l’équipe pour se faire une petite place et dispute au total neuf rencontres, dont un match de Youth League, à Belgrade (0-1). « Il y avait une bonne rotation et un très bon état d’esprit. Il a créé un groupe. Tout le monde jouait pour le collectif. Parfois, d’anciens joueurs deviennent coaches et oublient ce que c’est d’être sur le terrain. Lui, sa carrière s’est terminée il y a peu de temps. Il savait ce que l’on vivait. Il avait beaucoup d’empathie, » nous racontait le joueur il y a quelques jours.

Un problème de taille

Coincé à 1 mètre 78, Will Matimbou a toujours dû batailler deux fois plus dur que ses concurrents. Ce qui n’a pas toujours suffi. Mais son caractère lui a permis de s’accrocher. Depuis son arrivée, chacun de ses gestes est scruté. L’idée qu’à la moindre faute tout puisse s’arrêter ne le quitte jamais. Elle le rend plus fort. Au club, l’organigramme est mouvant. Plus facile de mettre le « petit » sur la touche. Sa taille, jamais un avantage à son poste, lui n’y pense pas. Il a toujours su compenser. « Par la lecture du jeu, l’anticipation. Après, il y a les aptitudes physiques : la tonicité, la détente, les réflexes. Et puis, il faut aussi sentir les choses, avoir un coup d’avance sur l’attaquant. C’est psychologique. Cela n’a rien à voir avec la taille. Même les ballons aériens, ce n’est pas forcément la taille qui joue, mais plutôt la manière de lire la trajectoire, » affirme-t-il, avec assurance.

Sa morphologie et son style, ne sont pas sans rappeler un certain Jérémie Janot, ancien portier des Verts d’1m76 qui l’a toujours inspiré. Chez ses modèles, il loue aussi l’abnégation d’Iker Casillas (1m85), relégué sur le banc par Carlo Ancelotti à son arrivée au Real Madrid, en 2013, trop petit pour le technicien italien adepte des grands gardiens. Chez les pros, en France, il évoque les titulaires dans deux équipes qui se sont affrontées en play-offs pour la Ligue 1, Jean-Louis Leca (Lens) et Vincent Demarconnay (Paris FC), qui atteignent tout juste le mètre quatre-vingt et sont les deux plus belles preuves de réussite actuelles de gardiens de petits gabarits. Si sa taille ne l’obsède pas, les obstacles rencontrés lors de sa formation et les décisions contraires, parfois inexplicables, lui laissent un petit goût amer.

« Gardien de petite taille, une erreur et c’est dehors »

En U17 deuxième année, Will dispute la saison dans le but et figure logiquement dans le onze parisien qui débute les play-offs. En quart de finale, son arrêt sur le dernier tir au but l’AJ Auxerre envoie le PSG en demi-finale. « Contre Sochaux, en demie, j’ai été un peu en-dessous dans mon jeu au pied. Quelque chose qui a une grande importance au PSG ». Une erreur sur un contrôle, qui ne coûte pas de but. Le club de la capitale l’emporte finalement 5 buts à 1 et accède à la finale, mais le mal est fait. Le portier titulaire toute la saison est relégué au rang de numéro 2 le jour de la finale, face à Monaco. Un match retransmis à la télévision. « J’ai gardé mon calme. C’était la finale, ce n’était pas de la faute du deuxième gardien. J’ai tout fait pour qu’il soit dans les meilleures conditions, je l’ai encouragé », raconte un Will aujourd’hui apaisé.

« Je me suis dit qu’il fallait que je sois fort, que je passe au-dessus de ça. Toute l’année j’avais été performant, j’avais fait un sans-faute. C’est là que je me suis aperçu que dans mon cas, gardien de petite taille, une erreur et c’est dehors. On n’a pas le droit à l’erreur. Je ne comprenais pas. Les autres avaient fait plusieurs erreurs. Tous les gardiens font des erreurs. Cela arrive aux meilleurs. Mais là, une erreur, une seule…et je n’ai pas joué la finale. Je crois même que cela a été ma seule erreur en cinq saisons à Paris » poursuit-il, toujours avec le sourire. Un épisode douloureux qui en fait ressurgir un autre. Lorsque le jeune gardien a été tout proche d’intégrer les Bleus. Là encore, c’est sa taille qui a fait pencher la balance du mauvais côté, alors que le joueur et son entourage étaient persuadés qu’il allait être convoqué.

Trop petit pour l’équipe de France

Will participe à toutes les phases de présélection, avec les meilleurs du département, puis de la région. « On était 100 au départ. On a fini avec un groupe de 23 dont 3 gardiens ». La dernière étape avant l’équipe de France. Le joueur se sent prêt et dans son entourage il ne fait aucun doute que le grand jour est pour bientôt. « Will va intégrer les Bleus, c’est quasiment sûr. On s’y était préparé », évoque un proche à Foot Mercato. Mais lorsque la liste de Lionel Rouxel tombe, son nom n’y figure pas. « On ne comprend pas. Est-ce qu’il y a eu meilleur ou pas ? », s’interroge un proche. Lorsqu’un joueur appelé demande pourquoi le gardien ne figure pas dans le groupe, malgré ses performances en club, on lui rétorque qu’il faut que Will grandisse pour espérer être appelé.

La dure réalité. « On a compris qu’il avait raté l’équipe de France à cause de ça », nous raconte un proche du gardien. Malgré ses performances en U17 nationaux avec le PSG, et deux titres de champion, Will ne sera jamais appelé. Si dans les plus jeunes catégories la différence ne se fait pas trop ressentir, avec les années les écarts de taille ne font que se creuser. Ces quelques centimètres qui lui manquent, Will Matimbou ne les gagnera jamais. Il lui aura finalement fallu attendre sa dernière année au club pour enfin se sentir légitime. Jugé pour ses performances et non pour son physique.

« Thiago Motta m’a donné le droit de me tromper, cela m’a fait progresser »

« Cette saison, jamais le coach ne m’a parlé de ma taille. Pas une seule fois. Il m’a vu, il m’a parlé de performances. Il m’a dit que j’avais le niveau et m’a donné ma chance. Les autres années, même si les gardiens en concurrence étaient parfois moins bons, je ne jouais pas, » raconte le jeune gardien, récemment appelé par le Congo pour disputer les qualifications de la CAN U23. « C’est quelqu’un qui aime travailler avec les gardiens. Notre rôle est vraiment important à ses yeux, car tout part de nous. Le gardien est une pièce maîtresse de son jeu, il doit absolument éviter de dégager le ballon loin devant. Mais globalement, pour lui, chaque joueur est important. Il ne va jamais négliger personne. J’ai compris que cela ne servait à rien de se mettre la pression, d’avoir peur de rater un match. Le coach m’a donné le droit de me tromper. Et cela m’a fait progresser ».

Thiago Motta : « pour moi, sa taille n’a jamais été un problème »

Pour Foot Mercato, Thiago Motta a accepté d’évoquer son jeune protégé chez les U19 du PSG. « J’avais pu croiser Will à l’entraînement, lorsque je jouais et qu’il rejoignait le groupe professionnel. J’ai eu la chance de l’avoir cette année comme gardien dans mon effectif. C’est un garçon qui a été phénoménal pour le groupe. Il avait la confiance de ses coéquipiers. Quelqu’un de fiable, avec de grandes qualités, notamment dans le jeu au pied, dans son positionnement, » a déclaré l’entraîneur italien. Le gamin de Villiers-le-Bel (95) a du bagout. Il parle avec aisance et ne nous surprend pas lorsqu’il évoque les traits de son caractère : volubile sur le terrain, mais jamais pour rien, parmi les leaders du vestiaire, il aime diriger les siens. Des qualités qui collent au profil type du gardien de but. Et qui relèguent au second plan ce manque de centimètres qu’il ne pourra jamais combler.

Cette saison, obsédé par le jeu de possession, porté sur l’offensive et décidé à évoluer dans le camp adverse, Thiago Motta s’est réjoui de pouvoir compter sur un gardien de but à l’aise balle au pied, prêt à jouer les libéros. Le douzième joueur de champ. Thiago Motta n’a jamais fait de la taille un critère de sélection pour son gardien de but. « Pour moi, sa taille n’a jamais été un problème. C’est un gardien qui ne cesse jamais d’être en mouvement, d’accompagner l’équipe. Nous étions souvent positionnés très haut, nous occupions bien le terrain et lui était attentif. Il a réussi plusieurs fois à intervenir sur des contre-attaques des équipes adverses. Je n’ai jamais eu à me soucier de sa taille. Au contraire, avoir un joueur avec les caractéristiques de Will dans mon équipe, cela lui a fait beaucoup de bien, » nous a révélé son coach chez les U19 du PSG.

« Il a toutes les chances d’atteindre le monde professionnel »

Pas d’esprit de revanche, un esprit de compétition. Aujourd’hui, Will Matimbou n’a pas de rancœur. Il va quitter le PSG et se dit prêt à passer à autre chose. « Je dois remercier le PSG pour ce qu’il m’a apporté, pour la qualité de la formation que j’ai reçue. Le PSG n’est pas le seul club qui réfléchit comme ça. Beaucoup de clubs pensent qu’une grande taille est primordiale pour un gardien. C’est vrai qu’en partant la situation n’est plus figée. Ailleurs, peut-être que cela se passera mieux, mais je n’en ai pas la certitude ». Cette saison, avec l’autorisation du Paris Saint-Germain, Will a effectué un essai à Valenciennes, pendant trois jours. Un premier entraînement avec les pros, qui se passe à merveille, deux autres jours avec la réserve, qui se passent aussi bien. Le retour de VA est très positif. « Il fait quelques centimètres de plus, jamais il n’est chez nous », glisse-t-on au club.

« Jouer au plus haut niveau. En Ligue 1, pourquoi pas en Liga. Un championnat qui a une philosophie de jeu proche de la mienne. Et pourquoi pas réaliser de belles choses en sélection congolaise », voilà à quoi rêve Will Matimbou. Pour demain, le joueur est plus mesuré. « Trouver un club où je pourrai m’épanouir et qui pourra me permettre d’accéder au haut niveau ». Son désormais ex-coach au PSG n’a que peu de doutes sur le futur du jeune gardien. Pour Thiago Motta, la marche menant au monde professionnel ne sera jamais trop haute pour son ancien petit protégé. « Il a toutes les chances d’atteindre le monde professionnel. Le temps le dira. Mais aujourd’hui, je sais que Will en est capable. Il est physiquement prêt. Il est puissant, c’est un gardien qui a beaucoup d’explosivité. Je lui souhaite d’atteindre le très haut niveau. Il remplit toutes les conditions pour y arriver ».