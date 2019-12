Le 2 décembre dernier, Matthijs de Ligt remportait le « Trophée Raymond Kopa » de France Football, décerné au meilleur jeune de 21 ans ou moins (au 31 décembre de l’année civile 2018). De son côté, c’est João Félix qui raflait le « Golden Boy » de Tuttosport. À Foot Mercato, on a voulu nous aussi voter pour distinguer les « wonderkids ». En réalisant un sondage au sein de notre rédaction, poste par poste, nous avons désigné onze titulaires, accompagnés de leurs remplaçants, pour ne garder que les 50 meilleures pépites.

Pour commencer, il n’y a toujours aucune concurrence cette année au poste de gardien de but. Comme en 2018, c’est le portier italien Gianluigi Donnarumma (20 ans, AC Milan) qui termine largement en tête de notre sondage. C’est sans aucun doute le gardien le plus prometteur de sa génération. Le Français Alban Lafont (20 ans, FC Nantes, en prêt de la Fiorentina), qui se positionne en deuxième position avec moitié moins de votes pour lui, est encore loin derrière le prodige italien. Sa belle saison en cours chez les Nantais lui permet tout de même d’être titulaire en Équipe de France Espoirs. Sur la troisième marche de notre podium des gardiens, on retrouve l’Ukrainien Andriy Lunin (20 ans, Valladolid, en prêt du Real Madrid), qui fait office de doublure à Valladolid cette année mais qui montre un potentiel très intéressant pour le futur de la Casa Blanca.

En défense centrale, il n’y a eu aucun doute non plus pour le Néerlandais Matthijs de Ligt (20 ans, Juventus). Avec un transfert très médiatisé de l’Ajax à la Juventus cet été 2019, le défenseur a pris une dimension spectaculaire. Il confirme de semaine en semaine qu’il a les épaules solides pour s’imposer comme le meilleur défenseur du monde, un jour ou l’autre. Pour l’accompagner, la concurrence était rude à ce poste. Aucun n’a fait l’unanimité mais c’est finalement le Français William Saliba (18 ans, France, Saint-Étienne, en prêt d’Arsenal) qui s’impose. Le natif de Bondy continue de s’aguerrir et d’impressionner cette saison en Ligue 1 avec les Verts avant de faire le grand saut en Premier League l’an prochain. Juste derrière nos deux titulaires, nous avons trois défenseurs qui se tirent la bourre. Le Brésilien Éder Militão (21 ans, Real Madrid) d’abord, puis deux Français. Dayot Upamecano (21 ans, RB Leipzig) et Boubacar Kamara (20 ans, Marseille) ont terminé à égalité au nombre de votes. Coéquipier d’Upamecano en club comme en sélection (espoirs), Ibrahima Konaté (20 ans, RB Leipzig) se place juste à la suite. Puis, sa cote est descendue d’un cran par rapport à la saison dernière mais Dan-Axel Zagadou (20 ans, Dortmund) a toujours son mot à dire. Enfin, cocorico toujours, l’ancien Bordelais Jules Koundé (21 ans, Séville FC) a été notre dernier roc défensif à être choisi.

Chez les latéraux, le jeune joueur qui a été le plus plébiscité à gauche s’appelle Renan Lodi (21 ans, Atlético de Madrid). Le Brésilien, arrivé cet été du CA Paranaense contre 20 M€, s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable chez les Colchoneros. Après lui, deux joueurs tiennent la corde. L’Anglais Ryan Sessegnon (19 ans, Tottenham), latéral de formation, qui évolue plutôt au poste de milieu gauche chez les Spurs. Et le Français Rayan Aït-Nouri (18 ans, Angers) qui fait partie des très belles révélations de cette saison en Ligue 1. Sur le couloir droit, deux cracks ont convaincu tout le monde : l’Anglais Trent Alexander-Arnold (21 ans, Liverpool) et le Marocain Achraf Hakimi (21 ans, Dortmund en prêt du Real Madrid). Mais c’est bien le dernier vainqueur de la Ligue des Champions qui sera notre titulaire. Derrière les deux monstres, le Français Colin Dagba (21 ans, PSG) a reçu un nombre assez conséquent de votes en sa faveur.

Au milieu de terrain maintenant, l’Uruguayen Federico Valverde (21 ans, Real Madrid) reste la dernière sensation en date côté madrilène et c’est sans surprise qu’il termine en tête de notre sondage. Le natif de Montevideo a rapidement convaincu Zinedine Zidane dès le début de saison, qui l’a propulsé au rang de titulaire dans l’entrejeu merengue. En lieu et place du ballon d’or 2018 Luka Modric, rien que ça. En Allemagne, il n’ont d’yeux que pour lui. Kai Havertz (20 ans, Bayer Leverkusen) s’est distingué dans notre classement et c’est en toute logique qu’il risque d’éblouir toute l’Europe dans les années à venir. Évalué à 100 millions d’euros par son club en vue des prochains mercatos, l’Allemand risque de s’envoler pour un cador européen très bientôt. En France, on se souvient tous de son match époustouflant contre le PSG au mois d’août dernier. Depuis, le Français Eduardo Camavinga (17 ans, Rennes) n’est plus jamais sorti du onze titulaires du Stade Rennais. Une performance digne des plus grands à un âge si précoce. Derrière nos trois titulaires, Martin Ødegaard (1998, Norvège, Real Sociedad prêté par Real Madrid) et Nicolò Zaniolo (1999, Italie, AS Rome) ne sont pas passés loin, mais quelques voix auront manqué pour se distinguer. Puis, juste derrière, un trio a obtenu le même nombre dans nos suffrages. Il s’agit du chouchou de Pep Guardiola, l’Anglais Phil Foden (2000, Angleterre, Manchester City), le Français Mattéo Guendouzi (1999, France, Arsenal) et l’Espagnol exilé en Croatie Dani Olmo (1998, Espagne, Dinamo Zagreb). Enfin, dans l’ordre, notre élection a voulu que l’Anglais Mason Mount (1999, Angleterre, Chelsea), sensation des Blues aux côtés de N’Golo Kanté, l’Italien Sandro Tonali (2000, Italie, Brescia) qui ne devrait pas rester très longtemps dans son petit club de Lombardie, et les Français Houssem Aouar (1998, France, Lyon), Adil Aouchiche (2002, France, PSG), Rayan Cherki (2003, France, Lyon) et Jonathan Ikoné (1998, France, LOSC) ferment la marche.

Enfin, en attaque, qui de mieux que Kylian Mbappé (1998, France, PSG) pour représenter évidemment cette génération de wonderkids. João Félix (1999, Portugal, Atlético de Madrid) l’accompagne légitimement. Le Portugais éclabousse la Liga de son talent, avec grande classe pour sa première saison. L’Anglais Jadon Sancho (2000, Angleterre, Dortmund) termine sur la troisième marche du podium de nos buteurs. Mais leurs remplaçants sont tout aussi prometteurs. La hype Ansu Fati (2002, Espagne, Barcelone) a immanquablement atteint notre rédaction, au même titre que Erling Braut Håland (2000, Norvège, Salzbourg). Rodrygo Goes (2001, Brésil, Real Madrid) a lui aussi été élu. Assez loin derrière ces futurs grands noms du football, on retrouve plusieurs cracks à qui on en demande encore un peu plus avant de prétendre à être titulaire dans notre 11 des wonderkids. Christian Pulisic (1998, USA, Chelsea), Donyell Malen (1999, Pays-Bas, PSV), Victor Osimhen (1998, Nigeria, LOSC) et Callum Hudson-Odoi (2000, Angleterre, Chelsea) d’abord. Puis, Vinicius Junior (2000, Brésil, Real Madrid), Ferrán Torres (2000, Espagne, Valence) et Moise Kean (2000, Italie, Everton). Enfin, ils ont eu le mérite de se faire entendre par quelques voix qui ont compté : Samuel Chukwueze (1999, Nigeria, Villarreal), Rafael Leão (1999, Portugal, AC Milan), Reinier (2002, Brésil, Flamengo), Gabriel Martinelli (2001, Brésil, Arsenal), Jeff Reine-Adélaïde (1998, France, Lyon) et Takefusa Kubo (2001, Japon, Mallorca prêté par Real Madrid).

Notre onze :

Gianluigi Donnarumma (1999) / Renan Lodi (1998), Matthijs de Ligt (1999), William Saliba (2001), Trent Alexander-Arnold (1998) / Federico Valverde (1998), Eduardo Camavinga (2002), Kai Havertz (1999) / João Félix (1999), Kylian Mbappé (1998), Jadon Sancho (2000).

Ils ont obtenu au moins un vote :

Gardiens de but : Illan Meslier (2000, France, Leeds, prêté par Lorient), Luca Zidane (1998, France, Real Madrid, prêté à Santander), Wuilker Fariñez (1998, Venezuela, Millonarios FC), Gaëtan Poussin (1999, France, Bordeaux), Matvey Safonov (1999, Russie, FK Krasnodar), Dani Martín (1998, Espagne, Betis), Loïc Badiashile (1998, France, Cercle Bruges prêté par Monaco), Pépé Bonet (2003, DR Congo, Rennes), Francis Uzoho (1998, Nigéria, Deportivo La Corogne, prêté à Nicosie), Justin Bijlow (1998, Pays-Bas, Feyenoord), Manuel Roffo (2000, Argentine, Boca Juniors), Aleksandr Maksimenko (1998, Russie, Spartak Moscou), Mile Svilar (1999, Belgique, Benfica), Manuel Gasparini (2002, Italie, Udinese, prêté par AC Milan).

Défenseurs centraux : Merih Demiral (1998, Turquie, Juventus), Juan Foyth (1998, Argentine, Tottenham), Nehuén Pérez (2000, Argentine, Famalicão prêté par l’Atlético), Evan N’Dicka (1999, France, Francfort), Mohammed Salisu (1999, Ghana, Valladolid), Jean-Clair Todibo (1999, France, Barcelone), Benoît Badiashile (2001, France, AS Monaco), Leonardo Balerdi (1999, Argentine, Dortmund), Oumar Solet (2000, France, Lyon), Ozan Kabak (2000, Turquie, Schalke), Nicolas Cozza (1999, France, Montpellier), Ethan Ampadu (2000, Pays de Galles, Chelsea, prêté au RB Leipzig).

Latéraux gauche : Marc Cucurella (1998, Espagne, Getafe prêté par Barcelone), Luca Pellegrini (1999, Italie, Cagliari, prêté par Juventus), Rúben Vinagre (1999, Portugal, Wolverhampton), Vitalii Mykolenko (1999, Ukraine, Dynamo Kiev), Faitout Maouassa (1998, Congo, Rennes), Adria Pedrosa (1998, Espagne, Espanyol Barcelone), Stanley N’Soki (1999, France, Nice), Juan Miranda (2000, Espagne, Schake prêté par Barcelone), Yoël Armougom (1998, France, Caen).

Latéraux droit : Moussa Wagué (1998, Sénégal, Barcelone), Yan Valery (1999, France, Southampton), Yan Couto (2002, Brésil, Coritiba), Raoul Bellanova (2000, Italie, Bordeaux), Max Aarons (2000, Angleterre, Norwich), Reece James (1999, Angleterre, Chelsea), Sofiane Alakouch (1998, France, Nîmes), Pedro Porro (1999, Espagne, Valladolid prêté par Manchester City), Emerson (1999, Brésil, Betis), Ki-Jana Hoever (2002, Pays-Bas, Liverpool), Diogo Dalot (1999, Portugal, Manchester United), Mohamed Simakan (2000, France, Strasbourg).

Milieux de terrain : Kang-in Lee (2001, Corée du Sud, Valence), Pedri (2002, Espagne, Las Palmas puis FC Barcelone), Ianis Hagi (1998, Roumanie, Genk), Declan Rice (1999, Angleterre, West Ham), Boubakary Soumaré (1999, France, LOSC), Eljif Elmas (1999, Macédoine, Naples), Jean-Ricner Bellegarde (1998, France, Strasbourg), Carles Aleñà (1998, Espagne, Barcelone), Exequiel Palacios (1998, Argentine, River Plate), Yacine Adli (2000, France, Bordeaux), Michaël Cuisance (1999, France, Bayern Munich), Florentino Luis (1999, Portugal, Benfica), Cheick Doucoure (2000, Mali, RC Lens), Ryan Gravenberch (2002, Pays-Bas, Ajax), Lucien Agoume (2002, France, Inter), Brahim Diaz (1999, Espagne, Real Madrid), Yann Gboho (2001, France, Rennes), Sander Berge (1998, Norvège, Genk), Steve Regis Mvoué (2002, Cameroun, AS Azur Star de Yaoundé), Gedson Fernandes (1999, Portugal, Benfica), Riqui Puig (1999, Espagne, Barcelone), Mohammed Ihattaren (2002, Pays-Bas, PSV), Matteo Tramoni (2000, France, Ajaccio), Dominik Szoboszlai (2000, Hongrie, RB Salzbourg), Han-Noah Massengo (2001, France, Bristol), Hannes Wolf (1999, Autriche, RB Leipzig), Hamed Junior Traoré (2000, Côte d’Ivoire, Sassuolo prêté par Empoli), Aurélien Tchouaméni (2000, France, Bordeaux), Enzo Millot (2002, France, AS Monaco), Xavi Simons (2003, Pays-Bas, PSG), Bryan Soumaré (1999, France, Dijon), Enzo Le Fée (2000, France, Lorient), Maxence Caqueret (2000, France, Lyon), Arne Maier (1999, Allemagne, Hertha Berlin), Rayane Bounida (2006, Belgique, Anderlecht), Amadou Haidara (1998, Mali, RB Leipzig), Filip Marchwinski (2002, Pologne, Lech Poznan), Agustín Almendra (2000, Argentine, Boca Juniors).

Attaquants : Youssoufa Moukoko (2004, Allemagne, Dortmund), Alphonso Davies (2000, Canada, Bayern Munich), Odsonne Edouard (1998, France, Celtic), Sebastiano Esposito (2002, Italie, Inter), Jonathan David (2000, Canada, La Gantoise), Isaac Lihadji (2002, France, Marseille), Calvin Stengs (1998, Pays-Bas, AZ Alkmaar), Moussa Diaby (1999, France, Bayer Leverkusen), Krépin Diatta (1999, Senegal, Club Bruges), Fábio Silva (2002, Portugal, FC Porto), Myron Boadu (2001, Pays-Bas, AZ Alkmaar), Andrea Pinamonti (1999, Italie, Genoa), Jota (1999, Portugal, Benfica), Amine Gouiri (2000, France, Lyon), Magomed Shapi-Suleymanov (1999, Russie, Krasnodar), Andreas Skov Olsen (1999, Danemark, Bologne), Karamoko Dembélé (2003, Ecosse, Celtic), Reiss Nelson (1999, Angleterre, Arsenal), Justin Kluivert (1999, Pays-Bas, AS Rome), Fedor Chalov (1998, Russie, CSKA Moscou), Mason Greenwood (2001, Angleterre, Manchester United), Alexander Isak (1999, Suède, Real Sociedad), Ismaïla Sarr (1998, Senegal, Watford), Rhian Brewster (2000, Angleterre, Liverpool), Julián Álvarez (2000, Argentine, River Plate), Karim Adeyemi (2002, Allemagne, Liefering prêté par Salzbourg), Francisco Trincão (1999, Portugal, Braga), Umaro Embaló (2001, Portugal, Benfica), Josip Brekalo (1998, Croatie, Wolfsbourg), Fiete Arp (2000, Allemagne, Bayern Munich), Troy Parrott (2002, Irlande, Tottenham), Diego Lainez (2000, Mexique, Betis), Kamal Bafounta (2002, France, Dortmund), Patrick Cutrone (1998, Italie, Wolverhampton), Andi Zeqiri (1999, Suisse, Lausanne Sport), Bukayo Saka (2001, Angleterre, Arsenal), Arnaud Kalimuendo (2002, France, PSG), Antony (2000, Brésil, Sao Paulo), Talles Magno (2002, Brésil, Vasco da Gama), Alexis Claude-Maurice (1998, France, Nice), Eddie Nketiah (1999, Angleterre, Leeds prêté par Arsenal).

