On démarre cette semaine avec Kaka qui est de retour à Madrid, la dernière ligne droite pour le Ballon d’Or, Adil Rami qui rend hommage à Johnny Hallyday en conférence de presse, Moussa Sissoko qui embête Serge Aurier, Ousmane Dembélé qui est de retour avec le groupe professionnel du Barça, Pogba et Lingard qui sont devenus un véritable duo, Ricardo Kaka aux côtés de Fabio Cannavaro au Santiago Bernabeu, le fils de Gignac qui n’aime pas le poster de son père.

On enchaîne avec l’instant samba entre Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, Noël Le Graet qui explique que les Bleus et Benzema c’est de l’histoire ancienne, quelques clichés de la soirée du Ballon D’Or, Nacho qui est dans la publicité du stylo Montblanc, les enfants qui dévorent la BD sur Antoine Griezmann, la dernière vidéo de Patrice Evra dans le désert, Jordan Amavi qui parfait sa condition physique, Dani Alves s’ambiance sur Réseaux de Niska.

On termine avec Gérard Piqué qui s’amuse avec les filtres instagram, la dernière bataille pour le Ballon d’Or a eu lieu, Gabriel Jesus qui s’ambiance, Benzema qui ne comprend pas le classement du Ballon d’Or, Nike sort une nouvelle paire de chaussures pour le cinquième Ballon d’Or de CR7, Drogba qui danse sur le port de Monaco, le nouveau look de l’ancien olympien Mido, le Red Star qui donne des conseils pour les cadeaux de Noël et l’hommage du monde du foot pour Johnny Hallyday.