On commence ce Zap foot avec un geste technique très surprenant : un joggeur passe à côté de deux amis mangeant une glace. L’un d’eux fait tomber sa boule, mais l’homme par une incroyable maîtrise technique ramène celle-ci sur le cône. Par la suite, on découvre que Marcelo Bielsa refuse de poser avec le maillot du Brésil alors que celui-ci lui est offert, Antoine Griezmann souhaite un joyeux anniversaire à Kévin Gameiro ou encore Rio Ferdinand nous donne de ses nouvelles et il va plutôt bien.

Dans le Zap de cette semaine, vous allez découvrir le sosie en Inde de José Mourinho, une publicité pour PMU avec plusieurs joueurs de l’Équipe de France comme Griezmann, Lloris, Thauvin, Payet ou Mbappé, l’instant freestyle, Neymar dans une publicité pour la marque Oréo, Daniel Alves qui fait le clown, des images des supporters lensois et strasbourgeois avant et pendant la rencontre opposant leurs équipes lundi soir ou encore Marcel Desailly en pleine forme à Turin.

Enfin dans la dernière partie, vous retrouvez la grosse simulation de Griezmann à l’entraînement, Ribéry qui fait peur à Alaba, les supporters des Tigres chantant leur amour à André-Pierre Gignac, la voiture originale de Franck Ribéry affichée par David Alaba, le rappeur Booba qui se moque de Deschamps, Valls et Giroud après le match exceptionnel de Benzema face à l’Atletico et enfin Serge Aurier qui livre ses idoles de jeunesse lors d’une interview.