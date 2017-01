Depuis 2013, Foot Mercato vous fait vivre l’actu décalée de la semaine foot avec le Zap Foot. Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve Romelu Lukaku en compagnie de Paul Pogba. Pogboom justement, qui s’est offert un nouveau bolide. Zlatan Ibrahimovic, lui, a tout cassé pendant le tournage d’une publicité. Les fans du Barça ont tenté d’envoyer un message à Lionel Messi. La Pulga qui a encore participé une émission japonaise en compagnie de Luis Suarez. Neymar, de son côté, a montré toute sa palette de skills pour une publicité. Sergio Ramos et Marcelo se sont fait ignorer en beauté. Cristiano Ronaldo a célébré un but à l’entraînement comme en match. Alors que dans le même temps, un internaute a réalisé une parodie de Super Mario à la gloire de la star portugaise.

Sans oublier les Parisiens qui sont partis en stage en Tunisie et qui ont donné l’impression de regarder l’émission « les Ch’tis à Mykonos » sur leurs réseaux sociaux. Un bizutage pour Lo Celso, Marquinhos qui vanne Thiago Silva sur son français et Marco Verratti qui a pris peur quand ses coéquipiers l’ont entraîné de force dans un ascenseur en sautant et en chantant. Pendant ce temps-là, Hatem Ben Arfa a publié la vidéo d’un foot de rue qu’il a fait en Tunisie. Et enfin, l’ancien Lyonnais Samuel Umtiti s’est fait humilier à l’entraînement par.. Lionel Messi !