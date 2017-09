On commence cette semaine avec Adidas qui réalise sa dernière publicité avec Marcelo et Zidane, un père qui essaie de faire dormir son fils avec la musique de la Ligue des Champions, une compétition qu’Arsenal va regarder à la télévision cette saison, Nabil Fékir qui rejoint la Team FIFA 18, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic qui font la promotion de l’Equal Game pour l’UEFA, des supporters de Millwall qui mettent l’ambiance à QPR.

Enfin, on a découvert un youtuber qui s’ambiance avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Lingard qui adore sa célébration à FIFA, Patrice Evra qui est en vacances en Thaïlande, la MCN qui est présentée en un seul joueur, Benjamin Mendy qui veut essayer de prendre une photo avec Leroy Sané, Cristiano Ronaldo qui n’est pas fan du jeu du Taureau, Carlo Ancelotti qui semble être un amateur de bière, Serge Aurier qui est très élogieux envers Nasser Al-Khelaïfi, James Rodriguez qui a donné des idées aux internautes, les joueurs du Bayern Munich qui se prépare pour la fête de la bière, les frères Pogba (Mathias et Florentin) qui sont encore en vacances, les dix meilleurs joueurs de FIFA18, Yoann Cardinale et Mario Balotelli aiment toujours se taquiner, José Mourinho qui se fait clasher par Electronic Arts.

Pour terminer, Adrien Rabiot qui s’ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Michy Batshuayi n’est pas vraiment satisfait de sa note à FIFA, un cortège de 20 000 supporters arrivent à Londres, Jamie Carragher demande à Sadio Mané si il va prendre un carton rouge en Ligue des Champions, la barbe d’Adriano qui a des allures de géométrie, l’instant freestyle de la semaine, Kylian Mbappé qui raconte ses premières, Benjamin Mendy lui aussi demande des explications à EA pour sa note à FIFA, Layvin Kurzawa qui a donné un maillot sur le périphérique parisien à un supporter, Leo Messi qui s’amuse avec les filtres Instagram avec sa compagne et les joueurs du Borussia Dortmund qui essaie la nouvelle Opel.