Pérez soutient Zidane face aux critiques

Le Real Madrid est à l’arrêt en Liga. De nouveau tenus en échec sur la pelouse de Bilbao samedi (0-0), les Merengues naviguent à huit points du FC Barcelone, solide leader du championnat. Surtout, ils pointent à la 4e place et ont bien du mal à remonter depuis quelques semaines. Tout cela mis bout à bout, la presse espagnole en arrive à critiquer le coach des doubles champions d’Europe en titre, Zinédine Zidane. AS ce matin remet en cause la gestion d’effectif du Français. Pour le journal, coach ZZ ne fait pas assez confiance à ses remplaçants comme Théo Hernandez, Jésus Vallejo, Dani Ceballos, Marcos Llorente et Borja Mayoral qui ont tous joué moins de 550 minutes de jeu cette saison. Face à ces critiques, Florentino Pérez est monté au front pour défendre son coach. Comme relayé par Marca, le président de la Maison-Blanche a indiqué : « C’est le meilleur entraîneur pour cette équipe, c’est l’une des nos icônes. »

Pogba pourrait prendre plus de trois matches de suspension

Expulsé sur la pelouse de l’Emirates Stadium samedi face à Arsenal lors de la victoire de Manchester United (3-1), Paul Pogba risque trois matches de suspension pour avoir laissé traîner son pied sur la jambe d’Hector Bellerin. Pourtant, ce possible éloignement des terrains notamment la semaine prochaine pour le derby face à Manchester City pourrait s’avérer plus long que prévu. Selon le site internet du Daily Telegraph, Pogba pourrait écoper d’un voire deux matches de suspension en plus pour avoir applaudi un des arbitres assistants à sa sortie du terrain. Ceci pour le moment reste une rumeur qui doit être vérifiée, mais si cela est le cas, la Premier League risque de ne pas revoir Pogba avant le Boxing Day ou le début de l’année prochaine.

Le Barça veut accélérer pour Yerry Mina

Décidément, la blessure pour deux mois de Samuel Umtiti pose de sérieux problèmes au FC Barcelone. Alors que Javier Mascherano s’impose comme le remplaçant naturel du Français durant sa blessure, l’Argentin pour avoir des chances de disputer la Coupe du monde en juin aimerait quitter la Catalogne pour retrouver une place de titulaire. S’il venait à partir en janvier, Mascherano laisserait le Barça orphelin en défense centrale avec le seul Vermaelen pour dépanner. Alors les Blaugranas, comme l’indique Mundo Deportivo ce matin, pensent à accélérer la venue de Yerry Mina, le défenseur colombien de Palmeiras dès cet hiver. Et si le véritable remplaçant d’Umtiti arrivait le mois prochain ?