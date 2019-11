Lorsqu’il officiait à l’AC Milan, Leonardo avait réussi à doubler le Paris Saint-Germain dans le dossier Lucas Paqueta. A l’époque, le milieu de terrain de Flamengo était l’une des sensations du championnat brésilien et le directeur sportif rossonero avait su trouver les mots pour boucler l’affaire en échange de 35 M€. Un an plus tard, "Leo", qui a fait son retour au PSG, va-t-il à nouveau aller se servir dans la réserve de talents du Mengão ? C’est ce qu’affirme Fox Sports Radio.

Le club de la capitale aurait rejoint la liste des nombreux prétendants du milieu de terrain Reinier. Agé de 17 ans, ce dernier a signé 4 buts en 11 matches de championnat cette saison. Considéré comme l’un des meilleurs U17 du monde, le natif de Brasilia a la cote. Selon le média brésilien, le joueur aurait même déjà commencé à prendre des cours de langue française. Enfin, une offre rouge et bleu de l’ordre de 60 M€ a également été évoquée. Info ou intox ? Le tarif énoncé n’a rien de surprenant en tout cas, même si aujourd’hui, il semble excessif. Reinier a en effet récemment prolongé son contrat avec la formation carioca jusqu’en 2024 et dispose désormais d’une clause libératoire bien plus abordable.

Paris n’est pas seul sur le coup

Lié à son équipe jusqu’en 2021 à la base, Reinier, dont les intérêts sont gérés par un certain Giuliano Bertolucci (ex-agent de Neymar, de Lucas), a accepté de prolonger en échange de la réduction du montant de sa clause. Globoesporte nous apprend donc que celle-ci est passée de 70 M€ à 35 M€. Ce qui, pour un joueur âgé de 17 ans seulement, reste correct. Vinicius Junior et Rodrygo sont en effet partis au Real Madrid contre 45 M€, soit seulement 10 M€ de plus. Flamengo sait en tout cas que sa pépite est suivie par de nombreux grands clubs.

Outre Paris, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, l’AS Roma et la Juventus Turin ont également un oeil sur lui. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce de son côté que le FC Barcelone a demandé à son homologue brésilien des renseignements concernant le prix demandé pour la jeune pépite. Et pour ceux qui se demandent si le PSG peut encore accueillir des joueurs extra-communautaires, il convient de rappeler que la LFP en autorise 4 par effectif et que le club de la capitale n’en a que 2 au compteur depuis la naturalisation française de Thiago Silva : Neymar, Paredes (Keylor Navas et Mauro Icardi ayant respectivement un passeport espagnol et italien). Qu’on se le dise, Reinier pourrait bien être le nouveau talent auriverde à traverser l’Atlantique pour tenter sa chance chez les grands d’Europe.