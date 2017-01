La carrière d’Anthony Mounier (29 ans) à Saint-Etienne a tourné court. Présenté par les dirigeants stéphanois il y a trois jours, le joueur ne portera jamais le maillot des verts. Les supporters du Forez ont finalement eu gain de cause en affichant leur hostilité à la venue du joueur, coupable au début de sa carrière, alors qu’il était à l’OL, d’avoir eu des propos durs, voire injurieux, à l’encontre du club.

D’après l’AFP et Le Figaro, Mounier est déjà rentré en Italie où il est de retour à Bologne. Il ne devrait pas non plus y faire long feu puisque ses dirigeants lui cherchent activement un autre point de chute. Il pourrait rejoindre l’Atalanta Bergame d’après Sky Sports mais Crotone est aussi sur les rangs pour l’accueillir.