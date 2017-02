Annoncé au Milan AC et en difficulté à Arsenal, Lucas Pérez vit un moment compliqué et veut absolument quitter le club des Gunners. Auteur de seulement 10 matches (1 but) de Premier League cette saison, le joueur veut jouer plus. Son agent, Rodrigo Fernandez Llovelle, a confirmé sur calciomercato les envies de départ de son protégé.

« Il n’a pas encore reçu d’offre. Si Lucas quitte Londres, et il va le faire puisqu’il n’a aucune chance avec Wenger, c’est pour aller dans un club aussi grand qu’Arsenal. Milan est un club fantastique et il les aime beaucoup, même si nous n’avons jamais parlé avec les dirigeants rossoneri. La vérité c’est que Lucas veut partir à tout prix et n’est pas content à Arsenal. Il n’a pas eu la chance de montrer ce qu’il peut faire. Peu importe qui est le gestionnaire à l’avenir, le joueur doit avoir la chance de jouer. » Ça a le mérite d’être clair, à bon entendeur.