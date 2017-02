L’AS Monaco enchaîne les chocs. Après avoir ramené le nul du Parc des Princes dimanche dernier face au Paris Saint-Germain (1-1), l’écurie princière accueille l’OGC Nice ce samedi. L’objectif est clair pour l’ASM, obtenir la victoire pour prendre trois points d’avance sur les Aiglons.

Un derby que Leonardo Jardim a hâte de disputer, jugeant l’adversaire niçois : « Nice est une grosse équipe, plus forte qu’au début de saison. Ils ne jouent qu’une compétition, les joueurs sont frais chaque semaine », assure le technicien lusitanien en conférence de presse, n’oubliant pas de rendre hommage à Lucien Favre : « Favre fait de bons choix, réalise un bon équilibre entre les jeunes joueurs et les plus expérimentés ».