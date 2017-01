Christophe Mandanne va sûrement faire ses valises. Selon L’Est Républicain. l’ancien joueur de Guingamp va retourner aux Émirats Arabes Unis, dans le club de Al Fujairah. Le journal précise que si la transaction s’effectue, cela se fera sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Seulement 6 mois après son arrivée, Le Réunionnais n’a pas réussi à s’imposer dans le club lorrain. Avec seulement 13 matches joués et 6 titularisations (1 but) en championnat cette saison, le joueur de 31 ans n’a pas convaincu et affiche des statistiques faméliques.