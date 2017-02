Auteur d’un très grand match dimanche dernier contre l’ennemi juré des Verts en inscrivant notamment le deuxième but des siens (victoire finale 2-0), Romain Hamouma (30 ans) a parlé de ses choix de carrière dans France Football ce mardi. Alors que des clubs de bas tableau en Premier League l’ont approché cet été, l’ancien Caennais a préféré rester à Saint-Etienne, trouvant que le projet sportif est bien plus intéressant dans le Forez. L’Olympique de Marseille l’a aussi approché, mais il n’ira jamais dans ce club et il explique pourquoi.

« Ce n’est pas par manque d’ambition. Je n’y suis pas allé car j’avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille. Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n’est pas possible (il fait allusion à l’épidémie de cambriolages qui a frappé les joueurs de l’OM) ! Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C’était inconcevable pour moi » déclare Hamouma dans France Football.