Yannick Ferreira Carrasco a été au cœur de débats ces dernières semaines du côté de l’Atlético Madrid. Son entraîneur, Diego Simeone, lui avait publiquement reproché de ne pas vouloir jouer sur l’aile droite. Selon la Cadena COPE, le coach des Colchoneros aurait recadré son joueur début février en déclarant : « L’équipe n’est pas à ton service, c’est toi qui doit être au service de l’équipe ». Outre des ratés ou une expulsion, le Belge s’est aussi fait remarquer en sortant du terrain un brin agacé.

Dans ces cas-là comme on le dit souvent, la réponse vient du terrain. Hier face au Celta Vigo, Ferreira Carrasco a livré une bonne prestation et a marqué un but. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 30 novembre 2016 ! Interrogé après la rencontre, l’ancien de l’AS Monaco a fait une mise au point. Des propose relayés par Marca : « Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer de ce côté (le côte droit). Quand je suis énervé au moment des changements, ce n’est pas contre l’entraîneur. Je suis énervé contre moi-même. Le "Mister" ne m’a jamais rien dit au sujet du coup dans la bouteille. Un footballeur peut avoir du caractère. Quand ils font des changements, je m’énerve contre moi-même, pas par rapport au changement. Je m’énerve quand les choses ne me vont pas ».