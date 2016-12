Sous contrat au FC Barcelone jusqu’en 2020, Arda Turan a fait l’objet ces derniers jours d’une offre mirobolante venue de Chine. Selon le média turc Fanatik, le Guangzhou Evergrande aurait proposé 50 M€ pour le milieu de terrain blaugrana.

Mais d’après Mundo Deportivo, l’international turc de 29 ans ne souhaiterait pas quitter le club catalan. En dépit d’un statut de remplaçant et de premiers mois difficiles au Barça, il afficherait l’ambition de rester afin de s’imposer et de remporter la Ligue des Champions, compétition où il a notamment brillé cette saison lors du match face au Borussia Mönchengladbach (4-0), avec trois buts et une passe décisive.