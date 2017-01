Belle affiche de Liga en ce samedi après-midi avec le Barça qui accueille Las Palmas sur ses terres. Les Catalans semblent aller mieux après leur convaincante victoire 3-1 face à l’Athletic en milieu de semaine, pendant que les Canariens ont énormément de mal à l’extérieur où ils n’ont gagné qu’un match cette saison.

Luis Enrique a décidé de laisser quelques joueurs comme Gerard Piqué au repos, pendant qu’Iniesta et Neymar démarrent sur le banc. On notera qu’Aleix Vidal est de retour dans un onze titulaire. Pour sa part, Quique Setién sort la grosse équipe même s’il doit composer sans Pedro Bigas en défense et qu’il décide de jouer sans véritable numéro 9.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba - Busquets, André Gomes, Rafinha - Messi, Arda et Luis Suárez

Las Palmas : Javi Varas - Michel, David García, Lemos, Hélder - Roque Mesa, Vicente, Jonathan Viera - El Zhar, Tana, Boateng