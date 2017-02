Les saisons se suivent et se ressemblent pour Yannick Cahuzac. Le Bastiais a de nouveau été expulsé ce samedi soir lors de la défaite du Sporting à Toulouse 4-1. Avec ce nouveau carton rouge, le milieu de terrain est de loin le joueur ayant été expulsé le plus de fois lors de ces trois dernières saisons et demie, selon Opta et L’Equipe.

Depuis la saison 2013/2014, il en est à 9 expulsions contre 4 pour ses plus proches poursuivants. Il s’agit de Younousse Sankharé (Bordeaux), Daniel Congré (Montpellier), Moustapha Diallo (Guingamp), Kevin Malcuit (Saint-Etienne) et Antoine Devaux (Reims).