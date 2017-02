Adnan Januzaj s’est un peu perdu en route mais du haut de ses 22 ans, le joueur prêté par Manchester United à Sunderland a encore le temps de se remettre dans le droit chemin. Après un début de saison compliqué, il commence à enchaîner les bonnes performances avec les Black Cats. Ce week-end, il a délivré deux passes décisives pour Defoe. L’ailier reste donc dans le viseur du sélectionneur national Roberto Martinez alors qu’il n’a plus évolué sous le maillot des Diables Rouges depuis le mois de novembre 2014.

« Januzaj a énormément de talent. C’est le genre de joueur qui peut faire la différence. En sélection, nous n’avons pas de gauchers créatifs. Je fonde de grands espoirs sur lui car nous n’avons pas beaucoup de gauchers qui peuvent jouer à droite. Compte tenu de notre style de jeu, Januzaj pourrait être très important dans ce rôle en équipe nationale. Il pourrait de cette façon nous apporter un équilibre. (...) Son entraîneur lui a donné plus de liberté juste derrière l’attaquant. Dans ce rôle, il a touché beaucoup de ballons et on sait qu’il peut être chirurgical. Il a un talent quasiment inégalé mais à ce stade de sa carrière, il doit jouer et enchaîner. Au début de saison, il a eu du mal à conserver son niveau mais maintenant il a trois ou quatre matches complets dans les jambes et on voit qu’il commence à avoir un énorme impact » ; a confié Martinez sur Sky Sports.