Après les qualifications de Monaco (face à Sochaux aux tirs au but) et de Nancy (sur la pelouse de Nantes), c’est au tour de Bordeaux, Paris, Guingamp et Metz de tenter leur chance de rejoindre les demi-finales de la Coupe de la Ligue ce mercredi.

En fin de journée, les Bordelais accueilleront dans leur antre l’En Avant Guingamp. En Ligue 1, leur dernière confrontation s’était soldée sur un match nul un partout au Stade du Roudourou.

Bordeaux : Prior - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Poundje - Toulalan, Plasil, Vada - Malcom, Kamano, Laborde

Guingamp : Salin - Angoua, Sankoh, Leveque, Sorbon, Kerbrat - Deaux, De Pauw, Giresse - Privat, Mendy