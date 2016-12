Annoncé dans le viseur de l’AEK Athènes ou encore de l’IFK Göteborg, Isaac Kiese Thelin (24 ans) a vu son représentant taper du poing sur la table dans les colonnes du quotidien suédois Expressen. « C’est absolument faux. D’ailleurs, avec tout le respect que nous avons pour les autres clubs, si Isaac devait revenir un jour en Suède, ce serait uniquement pour aller à Malmö. Il n’y a aucune chance qu’il aille à l’IFK ou dans un autre club en Suède aujourd’hui », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Bordeaux veut le conserver et ne veulent pas le prêter à ce moment de la saison », a assuré l’agent de l’attaquant des Girondins, faisant passer un message à la direction du club au scapulaire. « Il a besoin de jouer davantage (2 titularisations seulement en Ligue 1, 7 apparitions au total, 2 buts, ndlr). On ne peut pas se contenter de rester assis sur le banc à prendre son salaire. Il est trop souvent sur le banc », a-t-il indiqué. Jocelyn Gourvennec et Jean-Louis Triaud savent à quoi s’en tenir.