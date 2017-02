On ne l’arrête plus. Arrivé à l’été au Celtic Glasgow, Moussa Dembélé réalise une saison absolument prodigieuse au sein du club écossais. Ce samedi après-midi, son club affrontait Inverness dans le cadre du cinquième tour de la Coupe d’Écosse. Et le canonnier français a encore fait mal.

45e, 50e, 59e : en l’espace de 14 petites minutes, l’ancien espoir du Paris Saint-Germain a claqué un triplé, grand artisan du large succès des siens (6-0). Il porte ainsi son total à 26 réalisations depuis le début de la saison, et s’offre un deuxième triplé en ce mois de février, le troisième de la saison. Chelsea, qui avait proposé 47 M€ au dernier jour du mercato, doit suivre ça de très près. Et dire qu’il n’a que 20 ans...