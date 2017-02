Cette saison entre Chelsea et Diego Costa, c’est un peu du « je t’aime, moi non plus ». Au surlendemain de la Saint-Valentin, le club de Londres a demandé l’Espagnol en mariage. Et la bague est belle : 76 557 000 euros (bonus compris) sur cinq ans ! Selon The Sun, l’attaquant de 28 ans et ses représentants sont parvenus à un accord de principe avec Chelsea.

Avec un salaire qui culminerait donc à 235 560 euros par semaine, il est encore loin du plus gros salaire de Premier League, Wayne Rooney, qui gagne 353 310 euros tous les sept jours. De quoi, quand même, consoler Diego Costa, qui s’est vu proposer un contrat de 35 millions d’euros par saison par Tianjin Quanjin s’il signait en Chine l’été prochain.