N’Golo Kanté n’en finit plus d’impressionner. Le milieu de terrain de Chelsea, arrivé l’été dernier chez les Blues, n’a pas eu besoin d’adaptation. Il écrase tout ce qui se présente face à lui, comme en témoignent ses 14 tacles réussis lors du match face à Liverpool (1-1) le week-end dernier. Kurt Zouma, son coéquipier en club, a loué les qualités du milieu de terrain international, dans une interview accordée à L’Équipe.

« Pour moi, il a été incroyable à tous les matches, cette saison. Dans la vie, il est très simple, très timide, les autres entendent rarement sa voix. Ce n’est pas quelqu’un qui va aller parler, il faut aller vers lui pour entendre sa toute petite voix. Il est à côté de moi dans le vestiaire, et je l’embête souvent, je le taquine un peu. Il me fait trop rire, franchement, il est trop marrant. Je l’apprécie beaucoup, et tout le monde l’aime dans le vestiaire. Quand il a marqué contre Manchester United (4-0, le 23 octobre),tout le monde était trop heureux pour lui et venait lui sauter dessus, lui taper sur la tête. Il est tellement timide, mais tellement impressionnant sur le terrain ! Il mérite tout ce qui lui arrive. »