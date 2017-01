Pep Guardiola, aujourd’hui entraîneur de Manchester City, n’en reste pas moins un coach emblématique avec le FC Barcelone, lui qui a tout gagné avec le club espagnol. Et qui dit Barcelone dit forcément Lionel Messi.

Interrogé en conférence de presse sur une possible venue de l’Argentin, le technicien espagnol a manifesté une pointe d’énervement. « J’ai répondu à cette question trois fois, je ne vais plus répondre. » Ça a le mérite d’être clair, Pep ne veut plus entendre le nom de Messi associé à celui des Citizens.