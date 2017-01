Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 18 matches de Ligue 1, Gaëtan Laborde commence à faire son trou au sein des Girondins de Bordeaux et, plus généralement, dans le championnat de France. Et du haut de ses 22 ans, les prestations de l’avant-centre, qui reste sur un joli doublé ce mardi en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp, séduisent

En effet, selon nos informations, celui qui fut prêté par le passé au Red Star, au Stade Brestois, et au Clermont Foot intéresse aujourd’hui très fortement les Allemands du VfL Wolfsbourg. Alors que le club au scapulaire envisage de prolonger le bail du natif de Mont-de-Marsan, les Aquitains vont devoir se méfier.