Corentin Tolisso est encore une fois très convoité par les clubs européens. Et le club qui est le plus chaud depuis quelque temps est la Juventus. Le club transalpin et le Lyonnais sont souvent liés dans les médias.

Ciro Venerato, journaliste pour Rai Sport, s’est exprimé sur une possible venue de Tolisso à la Juventus cet été, dans des propos sur La Domenica Sportiva et relayés par TMW. « Marotta a déjà prévu de signer le milieu de terrain lyonnais. Il versera 30 millions d’euros hors bonus à l’Olympique Lyonnais, garantissant un contrat de 15 millions d’euros sur cinq ans ».