L’AS Saint-Étienne se creuse les méninges pour dégoter les recrues capables de lui faire franchir un palier en 2017. Les Verts tiennent même une piste en Russie où, d’après les informations du média russe Itar TASS, ils sont intéressés par les services de Magomet Ozdoev (24 ans), milieu de terrain du Rubin Kazan. Son agent l’a lui-même confirmé.

« L’année dernière, l’Olympique Lyonnais était intéressé. C’est aujourd’hui au tour de Saint-Étienne. Apparemment, le club travaille activement sur notre championnat. Peut-être qu’il a envoyé un scout récemment, je ne suis pas au courant. Le Lokomotiv Moscou est lui aussi intéressé, mais je ne sais pas s’il va concrétiser tout cela. Il appartient au Rubin et les intérêts sont normaux, d’autant plus que Magomet est international russe (10 sélections, 1 but) et a disputé les compétitions européennes », a-t-il expliqué. Les Stéphanois creuseront-ils cette piste jusqu’au bout ?