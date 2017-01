Alors que le Gym possède la meilleure défense du championnat cette saison avec seulement 14 buts encaissés, les rumeurs quant à l’arrivée d’un nouveau portier sont de plus en plus nombreuses. Après les pistes menant aux gardiens Costil (Rennes) et Sirigu (PSG prêté au FC Séville) l’OGC Nice aurait également tenté le coup avec Steve Mandanda (31 ans) !

Actuellement à Crystal Palace, l’ancien portier marseillais représente donc la dernière rumeur en date pour une arrivée à l’OGC Nice selon Nice-Matin. Étonnant lorsque l’on sait que Nice dispose déjà de quatre gardiens de haut niveau dans leur effectif (Cardinale, Hassen, Benitez et Pouplin). Le quotidien niçois précise néanmoins que le club garde sa confiance en Yoan Cardinale (22 ans) pour cette fin de saison.