Auteur d’un but litigieux, Marco Verratti a été pointé du doigt par Bastia après la rencontre. Il faut dire que l’Italien a frappé au but alors que le gardien corse, Jean-Louis Leca était au chevet de Blaise Matuidi. En conférence de presse, Unai Emery a pris la défense de son milieu de terrain : « C’est difficile. Le plus important est ce que le joueur veut. Tout d’abord, il y a peut-être une action de penalty sur Matuidi. L’action a continué après. Nous avons demandé aux joueurs du rythme, de l’intensité. C’est pour ça que sur la touche, il demande vite le ballon. Blaise est sur la pelouse (à terre). Mais ses coéquipiers ont continué à jouer. Après, je crois qu’il (Verratti) ne regarde pas comment est le gardien. Le gardien est avec Blaise puis après il est dans le but. Ensuite, Marco a tiré car il avait la possibilité de le faire. Mais je crois que l’esprit de fair-play n’est pas perdu. Il a joué le ballon. Quand j’ai vu à la télévision, on le voit vite demander le ballon pour jouer ».

Mais du côté du club corse, on n’est pas du même avis. « Félicitations à Paris pour cette victoire. Je pense que le résultat est correct, de prendre les trois points pas le score. Je pense que c’est important de dire que le deuxième but, Paris n’avait pas besoin de ça. Il est clair que Jean-Louis (Leca) est avec Matuidi sur le terrain. Il y a une frappe, il y a aucune possibilité de réagir. Le football n’a pas besoin de ça ». Les Parisiens auraient-ils dû demander à refuser le but ? « Je ne sais pas. Il y a eu un premier but, puis ce second sur cette action (...) Si on parle trop de ça, c’est un peu ridicule pour moi car on a encaissé 5 buts ». Directement impliqué sur cette action, Jean-Louis Leca, lui, n’a pas mâché ses mots contrairement à son entraîneur. Ses propos sont relayés par L’Équipe : « Je suis dégoûté. Je vois Blaise qui se fait mal. Je vais le voir pour le relever. Marco Verratti joue vite, il frappe et marque ». Même son de cloche du côté de Lenny Nangis : « On en veut à Marco Verratti. C’est un très grand joueur et il n’a pas besoin de ça pour marquer. Et Paris n’a pas besoin de faire cela pour gagner. Nous avions la rage à la mi-temps. »