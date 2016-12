En fin de contrat en juin prochain, Yaya Touré vit probablement ses derniers mois du côté de Manchester City. Malgré la belle passe d’armes entre son agent Dimitri Seluk et son entraineur Pep Guardiola, l’Ivoirien fait tout pour à nouveau séduire son coach et rester au club la saison prochaine. Le Guardian rapporte une véritable déclaration d’amour du milieu de terrain à son équipe et ses fans.

« Je suis venu dans ce club pour le faire entrer dans l’histoire. Je veux que ce club change, qu’il soit plus grand que Manchester United. Je sais que ça représente beaucoup de travail, mais c’est mon rêve (...) Bien sûr, je veux être impliqué dans l’équipe, mais cela dépend du manager. Je serai pleinement préparé pour n’importe quelle situation. Je donnerai 100% pour ce club et pour ces fans. Ces fans sont les seuls qui chantent toujours en l’honneur de mon nom. »