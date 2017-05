Assuré de finir à la 4e place de la Liga, le FC Séville s’est tranquillement imposé contre Osasuna (19e) sur le score de 5-0. Une belle manière de rendre hommage à Jorge Sampaoli, qui dirigeait ce samedi soir son dernier match à Ramon Sanchez-Pizjuan.

Dans cette rencontre, Vitolo (10e, 80e) et Vazquez (20e, 60e) ont chacun inscrit leur doublé et Jovetic a marqué un but (36e), faisant passer à Sirigu une sacrée mauvaise soirée. A noter les nouvelles titularisations des Français N’zonzi et Lenglet alors que Ben Yedder est entré en cours de jeu (65e à la place de Jovetic).

