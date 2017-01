Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires à Lille, Marcelo Bielsa est pressenti depuis de nombreuses semaines pour entraîner l’équipe. Le latéral droit du LOSC, Sébastien Corchia avait déjà fait l’éloge de Marcelo Bielsa au micro de Téléfoot sur TF1 et a récidivé devant les caméras de Bein Sport.

« À Marseille, on a vu que c’est un coach qui produit du jeu pour son équipe et qui fait énormément progresser ses joueurs ! Pour l’instant, rien n’est officiel quant à sa venue et nous les joueurs, on n’en sait pas plus, mais on sait que cela peut arriver très vite. » Nul doute que Sébastien Corchia aimerait collaborer avec l’Argentin.