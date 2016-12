Le Boxing Day commencera ce lundi 26 décembre et le championnat anglais reste indécis. Si Chelsea a six points d’avance sur Liverpool, rien n’est encore joué et on sait qu’un titre peut se jouer dans cette période infernale. Jürgen Klopp espère encore renverser la vapeur.

« On a joué une vraiment bonne saison jusqu’à maintenant, mais devenir champions signifie que vous devez faire une excellente saison et en plus avoir de la chance dans certaines situations. Pas de blessure et un peu de chance dans ce match-ci ou et ce match-là. Beaucoup de gens, spécialement des environs de Liverpool parce qu’ils ont attendu si longtemps pour cela, vont dire "c’est le match où l’on a perdu le championnat (contre Bournemouth 4-3, ndlr). Non, ce , n’est pas ainsi. Mais vous devez vous préparer pour ces moments. Vous devez réduire le pourcentage de chance et de coïncidences au plus petit possible », a lâché le technicien allemand sur Skysports.